Wall Street positief richting vrije dag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst aan de sessie begonnen. De handelaren kunnen eerder naar huis, want de beurs gaat al om 19.00 uur Nederlandse tijd dicht. Woensdag is het Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten en dan blijft Wall Street de hele dag gesloten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent hoger op 24.408 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,3 procent bij tot 2734 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging 0,2 procent omhoog tot 7578 punten.

Het aandeel van maker van elektrische voertuigen Tesla leverde 2 procent in zet daarmee zijn daling voort. Toen meldde The Wall Street Journal dat toptechnicus Doug Field het bedrijf gaat verlaten. Field werkt sinds 2013 voor Tesla, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van nieuwe wagens zoals het type Model 3.

Micronet Enertec Technologies ging ruim 46 procent omhoog. De koers reageert op de berichten dat BNN Technology een belang van bijna 15 procent heeft genomen in het bedrijf dat zich bezighoudt met onder meer defensie en de luchtvaartindustrie.

Handelsspanningen tussen de VS en China lijken iets meer naar de achtergrond te verdwijnen. Volgens een vertegenwoordiger van de centrale bank van China zal dat land de eigen munt niet gebruiken om negatieve effecten van het oplopende handelsconflict met de VS te tackelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft China er geregeld van beticht de yuan bewust zwak te houden om zo de eigen export te ondersteunen.