Baas makelaarsvereniging NVM vertrekt in 2019

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ger Jaarsma maakt zijn termijn nog af tot april 2019, maar heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode. Binnen de grootste makelaarsorganisatie van Nederland is forse kritiek ontstaan op zijn functioneren.

Een groep woningmakelaars heeft onlangs het vertrouwen opgezegd in Jaarsma. Volgens een interne brief, waarover Het Financieele Dagblad heeft bericht, zou hij een onbetrouwbare gesprekspartner zijn. Hij zou verder zijn eigen belang dienen en informatie niet delen. Jaarsma is pas sinds 2016 voorzitter. Zijn voorganger Ger Hukker was negen jaar het gezicht van de makelaarsorganisatie.

Een woordvoerster zegt dat de ledenraad van de NVM de kritiek uitgebreid heeft onderzocht. De conclusie daarvan is dat Jaarsma voorlopig nog kan blijven. Een ander bestuurslid moet waarschijnlijk wel opstappen. Het contrast tussen hem en de rest van het bestuur zou te groot zijn. De ledenraad komt donderdag bij elkaar om knopen door te hakken.