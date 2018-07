Cabinepersoneel Ryanair overweegt ook acties

Cabinepersoneel van Ryanair overweegt mee te doen met acties van Ierse piloten van de prijsvechter. Het gaat om medewerkers in Spanje, Portugal, Italië en België.

Het cabinepersoneel is erg ontevreden over de arbeidsomstandigheden bij de Ierse luchtvaartmaatschappij. Er wordt al gepraat over stakingen van wel drie dagen. Het is de bedoeling dat daar donderdag een definitief besluit over wordt genomen.

Dinsdag stemden de Ierse piloten van Ryanair met grote meerderheid in met acties in het drukke zomerseizoen. Er zal op 12 juli voor 24 uur worden gestaakt. Ook de Duitse piloten gaan binnenkort stemmen over mogelijke stakingen in een dispuut over betaling en arbeidsvoorwaarden.