‘Duitse autobazen praten met VS-ambassadeur’

De topmannen van Volkswagen, Daimler en BMW hebben met de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland gepraat. De bestuurders hopen door de gesprekken met Richard Grenell te voorkomen dat de Verenigde Staten importheffingen invoeren op Europese auto’s, schrijft de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Bronnen uit de autobranche benadrukken dat het belangrijk is om in gesprek te blijven. ,,Zolang de importheffingen niet zijn ingevoerd, proberen we alles om te zorgen dat dat zo blijft. Het is het waard om te knokken”, tekende Handelsblatt op.

Grenell sprak al eerder met de automakers. Dat gebeurde begin juni in de kantlijn van een vergadering van de Duitse vereniging voor de auto-industrie (VDA).

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt al enige tijd met een importheffing van 20 procent op buitenlandse auto’s en auto-onderdelen. Die heffing zou Duitsland zwaar treffen.