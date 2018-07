Flink meer tweedehands auto’s verkocht

Verkopers van tweedehands auto’s deden in de eerste helft van dit jaar goede zaken. Zowel autobedrijven als particulieren verkochten in het eerste halfjaar meer occasions, becijfert VWE Automotive. De goed draaiende economie is volgens de dienstverlener voor de autobranche de voornaamste reden voor de gestegen verkoopcijfers.

Autozaken verkochten in de eerste zes maanden van 2018 ruim 624.000 tweedehands auto’s, bijna 9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Particulieren vonden in het eerste halfjaar een nieuwe eigenaar voor 346.788 gebruikte auto’s. Dat is volgens VWE 2,8 procent meer dan vorig jaar.

Volkswagen is evenals vorig jaar favoriet onder kopers van een tweedehands personenauto. De Polo en Golf verstevigden bovendien hun nummer 1- en 2-positie als modellen die autohandelaren het vaakst als occasion verkopen, gevolgd door de Opel Corsa op de derde plek.