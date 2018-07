Mede-oprichter conglomeraat HNA verongelukt

Wang Jian, medeoprichter en voorzitter van het Chinese conglomeraat HNA Group, is in Frankrijk verongelukt. Wang viel volgens de politie in het plaatsje Bonnieux van een muur en kwam tien meter lager terecht. Hij probeerde op dat muurtje te klimmen om een foto te maken. Volgens HNA was de 57-jarige Wang in Frankrijk op zakenreis.

Wang was een van de oprichters van HNA dat begon als luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines. Dat bedrijf werd ondergebracht in HNA Group dat verder veel geld stak in onder meer vastgoed, hotels en scheepsbouw. Zo heeft het bedrijf belangen in Hilton en NH Hotels. Ook bagageafhandelaar Swissport is van HNA. Die aankopen werden grotendeels betaald met geleend geld, waardoor HNA het afgelopen jaar weer flink wat belangen heeft moeten afstoten.

HNA laat in een verklaring weten te rouwen om het verlies van Wang. Het bedrijf noemt hem een ,,uitzonderlijk begaafd leider en rolmodel”.