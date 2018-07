Nederlands goederentransport verder gegroeid

Het Nederlandse goederentransport is vorig jaar verder gegroeid. Die toename deed zich volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij vrijwel alle vormen van transport voor. Alleen het goederenvervoer per spoor is in 2017 gekrompen.

De omvang van het goederenvervoer nam met 1,4 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, tot een kleine 1,7 miljard ton. Grensoverschrijdend transport van en naar Nederland groeide volgens het statistiekbureau daarbij twee keer zo hard als het binnenlands vervoer, tot een omvang van ruim 1 miljard ton.

Treinen vervoerden vorig jaar voor het eerst sinds 2012 minder goederen. Die daling van meer dan 6 procent is vrijwel geheel te wijten aan een forse krimp in het vervoer van kolen naar Duitsland, aldus het CBS.