Piloten VNV verwerpen cao-akkoord KLM

Leden van pilotenvakbond VNV hebben het principeakkoord over een nieuwe cao met KLM weggestemd. Breekpunt was volgens VNV de te hoge werkdruk. In de gemaakte afspraken werd te weinig gedaan om deze te verminderen.

Door het definitieve nee van de piloten zal de bond terug moeten keren naar de onderhandelingstafel met KLM om tot nieuwe afspraken te komen. Wanneer deze gesprekken gepland staan, kon VNV nog niet zeggen.

De afwijzing door de ledenraad van VNV komt niet als een verrassing. Vorige maand maakten de piloten al bekend aanvullende eisen te hebben. Daarbij werd ook met werkonderbrekingen gedreigd.