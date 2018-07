De Rabobank waarschuwt weer voor valse e-mails waarmee criminelen uit naam van de bank persoonlijke gegevens proberen te ontfutselen. De e-mail lijkt verzonden door de Rabobank, maar is dat niet. Ze zijn volgens de financiële instelling ook nauwelijks van echt te onderscheiden.

De reden dat Rabo met de waarschuwing naar buiten komt is een ,,forse verhoging” van het aantal meldingen bij de bank. Het gaat zowel om klanten die slachtoffer zijn, als klanten die verdachte zaken opmerkten. Exacte cijfers wist een woordvoerster niet direct te melden. Het gaat volgens haar zeker om honderden klachten, omdat de bank anders niet met een dergelijke waarschuwing naar buiten komt.

De valse e-mails zijn veelal gericht op het annuleren, terugboeken of bevestigen van een incasso-opdracht of organisatie die geld van uw rekening mag afschrijven, aldus de bank. Mensen die een dergelijke mail hebben ontvangen of andere verdachte zaken merken, worden verzocht contact op te nemen met Rabobank.