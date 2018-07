Staking grondtechnici Air France

De grondtechnici van Air France zijn van plan van donderdagavond tot zondagochtend het werk neer te leggen om hun eisen voor een hoger loon en betere werkomstandigheden kracht bij te zetten. Dat meldde de Franse luchtvaartbond CGT.

Volgens de bond is er al jarenlang geen nieuw vast personeel in dienst genomen en krijgen extern ingehuurde technici betere voorwaarden dan werknemers in loondienst. Ook is de bond erg ontevreden over het gebrek aan dialoog met Air France.

Vorige maand schortten de bonden nog een vierdaagse staking bij Air France op in afwachting van de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter bij moederconcern Air France-KLM . Die staking zou eigenlijk op 23 juni beginnen. De afgelopen maanden legde het personeel van Air France meermaals het werk neer om hoger loon te eisen.