Uber in gesprek met Careem in Midden-Oosten

Uber Technologies voert gesprekken met concurrent Careem Networks FZ om tot samenwerking te komen in het Midden-Oosten. Dat melden anonieme bronnen aan persbureau Bloomberg. De twee bedrijven zijn in een hevige en kostbare concurrentiestrijd verwikkeld. De samenwerking moet hieraan een einde maken. De twee bedrijven onderzoeken nog hoe deze eruit gaat zien. Een fusie of een overname zijn beide een optie.

Careem, dat de thuisbasis heeft in Dubai, is actief in 70 steden en tien landen.

Eerder sloot Uber al vergelijkbare deals met Didi Chuxing in China, Yandex in Rusland en Grab in Zuidoost-Aziƫ, omdat het er ook daar niet in slaagde voldoende voet aan de grond te krijgen. Uber wil in 2019 naar de beurs.