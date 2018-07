Visa en Mastercard verliezen mededingingszaak

Visa en Mastercard hebben in het Verenigd Koninkrijk een gevoelige nederlaag geleden in een grote mededingingszaak die Britse supermarktketens hadden aangespannen. Mogelijk moeten de bedrijven daardoor miljarden dollars aan schadevergoedingen betalen.

Een rechter oordeelde in een hoger beroep dat de twee creditcardbedrijven verboden prijsafspraken hebben gemaakt. De rechtszaak, die al vijf jaar voortsleept, draait om de vergoedingen die winkeliers voor creditcardtransacties moeten betalen. Visa en Mastercard bepaalden in samenspraak met de banken de tarieven, die daardoor volgens de supermarktketens Sainsbury, Asda en W.M. Morrison kunstmatig hoog werden gehouden. Het is nu aan een gespecialiseerd hof om een definitief oordeel te vellen.

Ook in Brussel lagen afspraken tussen creditcardbedrijven en banken over hun tarieven lange tijd onder vuur. Om paal en perk te stellen aan te hoge kosten voor kaartbetalingen, voerde de Europese Unie in 2015 een wettelijk maximumtarief in van 0,3 procent van het transactiebedrag.