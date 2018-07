Wall Street viert Onafhankelijkheidsdag

De aandelenmarkten in New York zijn woensdag gesloten voor Onafhankelijkheidsdag. Fourth of July is een nationale feestdag in de Verenigde Staten, waarop de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 wordt gevierd.

