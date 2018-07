Bemiddelaar moet rust brengen bij NVM

Makelaarsvereniging NVM roept de hulp in van een bemiddelaar om de onrust binnen de vereniging te beteugelen. Dat is de uitkomst van een raadpleging onder leden. De komende maanden steken de strijdende partijen onder begeleiding de koppen bij elkaar, zo is unaniem besloten.

Een groep woningmakelaars zegde onlangs het vertrouwen op in NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Hij zou een onbetrouwbare gesprekspartner zijn en vooral zijn eigen belang dienen. Ook zou hij informatie niet delen.

Onderzoek van de ledenraad van de NVM wees uit dat Jaarsma, die sinds 2016 voorzitter is, voorlopig nog kan blijven. Een ander bestuurslid moet waarschijnlijk wel opstappen. Jaarsma zal overigens na zijn lopende termijn vertrekken. Dat is in april volgend jaar.