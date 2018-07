Meerdere kandidaten voor failliet Men at Work

Meerdere overnamekandidaten hebben zich gemeld voor een eventuele doorstart van de failliete kledingwinkelketen Men at Work. Met een aantal van hen voert de curator volgende week gesprekken, laat een woordvoerster weten. De aanmeldtermijn voor potentiële kopers is inmiddels verstreken.

Over het aantal kandidaten kon de curator wegens geheimhoudingsplicht niets bekendmaken. Ook is het nog niet duidelijk of alle vestigingen van de kledingwinkelketen of slechts een deel daarvan kans maken op een doorstart.

Men at Work ging vorige week failliet. De winkelketen heeft in Nederland 27 winkels met circa 425 medewerkers.