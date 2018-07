‘Piloten Air France vrezen Nederlandse baas’

Piloten van Air France willen geen Nederlander aan het roer bij moederbedrijf Air France-KLM. De Franse vliegers zijn bang dat onder het bewind van een Nederlander de Franse belangen ondersneeuwen, zo benadrukte de baas van de grootste pilotenvakbond bij Air France.

Pieter Elbers, de huidige baas van KLM, wordt in het geruchtencircuit als belangrijke kandidaat genoemd. Zijn naam dook op nadat de Franse overheid zei dat het niet per se nodig is om een Fransman aan de top te installeren. Elbers staat sinds 2014 aan het roer bij KLM, dat financieel veel beter presteert dan haar Franse zustermaatschappij.

De starre houding van de Franse piloten maakt de zoektocht naar een nieuwe baast bij Air France-KLM er niet makkelijker op. Vakbondsbaas Philippe Evain sprak donderdag van een ,,big issue” mocht Elbers de opvolger worden van de onlangs vertrokken Jean-Marc Janaillac.