SBM krijgt klappen op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine plussen. Op het Damrak zakte SBM Offshore na een update over een corruptiezaak. Verder werd gespannen uitgekeken naar de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen, die vrijdag ingaan, en de reactie daarop van Peking.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent hoger op 549,82 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 760,12 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,7 procent vooruit.

Bij de middelgrote bedrijven raakte SBM Offshore ruim 7 procent kwijt. De oliedienstverlener verklaarde niet blij te zijn met de tussentijdse uitspraak van de rechter in Braziliƫ in de slepende Petrobras-corruptiezaak in het land. Het staatsoliebedrijf mag van de rechter een percentage van maandelijkse contractbetalingen inhouden.