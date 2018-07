SBM niet blij met tussenstap in corruptiezaak

Oliedienstverlener SBM Offshore is niet blij met de tussentijdse uitspraak van de rechter in Brazilië in de slepende Petrobras-corruptiezaak in het land. Het staatsoliebedrijf mag van de rechter een percentage van maandelijkse contractbetalingen inhouden als voorschot. De reden is dat SBM een buitenlands bedrijf is en dat daardoor het claimen van de schade lastiger is.

SBM zit al enige tijd in zijn maag met de afwikkeling van de affaire. Het Nederlandse bedrijf kwam er in 2012 achter dat medewerkers in verscheidene landen zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Braziliaanse autoriteiten heropenden de zaak, nadat een eerdere schikking niet werd goedgekeurd.

De rechter oordeelde nog niet over de hoogte van de bedragen. Dat gebeurt pas als er meer informatie van Petrobras en SBM is verkregen over contracten die deel uitmaken van de kwestie. SBM is het ,,absoluut oneens” met de beslissing. Het bedrijf kan nog altijd niet garanderen dat er een ,,bevredigende oplossing” wordt bereikt.

Beleggers waren niet gerust. Het aandeel ging donderdag stevig omlaag.