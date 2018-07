Wall Street sluit hoger na Fed-notulen

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten gesloten. Beleggers zetten onder meer de aandelen van autobouwers hoger vanwege geruchten over een handelsdeal die president Donald Trump de Europese Unie zou hebben aangeboden. Ook verwerkte Wall Street de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent in de plus op 24.356,74 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent, tot 2736,61 punten en schermenbeurs Nasdaq ging 1,1 procent vooruit tot 7586,43 punten.

Trump zou bereid zijn af te zien van zijn plannen om importtarieven te heffen op Europese auto’s als de EU de tarieven op Amerikaanse voertuigen schrapt. Dat zou erg goed zijn voor de Amerikaanse auto-industrie. Het idee lijkt bovendien in Europa in goede aarde te vallen. De koers van Fiat Chrysler ging in New York 6 procent omhoog. Autogiganten Ford en General Motors kregen er tot 1,3 procent aan beurswaarde bij.

Ook Boeing en Embraer konden op aandacht rekenen. De vliegtuigmakers hebben afgesproken samen te werken aan de bouw van verkeersvliegtuigen. Het aandeel Boeing steeg 0,1 procent, het Braziliaanse Embraer ging in New York dik 10 procent onderuit.

Uit de Fed-notulen bleek dat de beleidsmakers bij de koepel van centrale banken zich niet uit het veld laten slaan door alle handelsspanningen. Ze erkennen dat de risico’s en onzekerheden toegenomen zijn, maar de onrust is geen reden om de economie weer extra te gaan stimuleren.

Beleggers waren daarnaast enthousiast over een positief analistenoordeel voor chipmaker Micron (plus 2,6 procent). Praxair won verder 3 procent. De Amerikaanse producent van industriƫle gassen verkoopt zijn Europese bezittingen voor 5 miljard euro aan het Japanse Taiyo Nippon Sanso. De deal is onderdeel van het goedkeuringsproces van Praxair bij de Europese Commissie voor de fusie met het Duitse Linde.

De euro was 1,1691 dollar waard, tegen 1,1697 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 72,99 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,8 procent tot 77,64 dollar per vat.