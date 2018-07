‘Aantal vliegtuigen in wereld verdubbelt’

Het aantal passagiersvliegtuigen verdubbelt in de komende twintig jaar tot 48.000. Het luchtvaartverkeer groeit in diezelfde periode met gemiddeld 4,4 procent per jaar. Dat voorspelt vliegtuigbouwer Airbus. Tot en met 2037 is er een wereldwijde markt voor 37.390 nieuwe passagiersvliegtuigen. Deels is dat vervanging van bestaande vliegtuigen, deels gaat het om uitbreiding van de vloot.

Airbus verwacht dat de vraag naar het aantal vliegreizen onder meer toeneemt in opkomende economieën, waar de middenklasse groeit en de besteedbare inkomens toenemen. Ook veranderende bedrijfsmodellen in de luchtvaartsector en toenemende schaalgrootte helpen luchtvaartbedrijven om economische dips te doorstaan.

De meeste vraag naar nieuwe vliegtuigen valt in het segment van de kleinere passagiersvliegtuigen, verwacht Airbus. In die categorie, waar de A320neo in valt, zijn ruim 28.000 vliegtuigen nodig. Voor de echt grote vliegtuigen zijn de verwachtingen bescheidener. In de categorieën Large, die Airbus nu bedient met de meeste A350s, en XL, waar de A350-1000 en de superjumbo A380 in vallen, is behoefte aan gezamenlijk zo’n 3300 vliegtuigen.

Door de groei van de sector voorziet Airbus ook de behoefte aan nieuwe piloten. Daar zijn er 540.000 van nodig.