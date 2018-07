Damrak opent met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen. De aandacht ging vooral uit naar de ontwikkelingen op het internationale handelsvlak. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent in de plus op 554,84 punten. De MidKap klom ook 0,4 procent, tot 764,60 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,4 procent bij.

Bijna alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen omhoog. Grootste stijger was opnieuw staalconcern ArcelorMittal met een winst van ruim 2 procent. Het aandeel won een dag eerder al 4 procent op het nieuws dat Brussel de invoer van bepaalde staalproducten in de EU halverwege juli aan banden legt om te voorkomen dat de markt overspoeld raakt met staal van buiten Europa.