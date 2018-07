Eindhoven Airport verwacht drukste zomer ooit

Eindhoven Airport verwacht de komende vakantieperiode een passagiersstroom van 1,2 miljoen reizigers. Daarmee wordt het de drukste zomer ooit voor de luchthaven.

De aanstaande recordzomer past in het algehele beeld van de luchthaven, die het hele jaar al een aanzienlijke groei doormaakt. In de periode januari tot en met juni maakten ruim 2,9 miljoen reizigers gebruik van Eindhoven Airport, 252.000 meer dan een jaar eerder. De groei is volgens de luchthaven te danken aan meer vluchten en vollere vliegtuigen. Dat komt ook doordat vanaf Eindhoven op steeds meer bestemmingen kan worden gevlogen.

Over heel 2018 verwacht Eindhoven Airport een groei van het aantal passagiers met ruim 10 procent tot 6,3 miljoen. Het aantal vliegbeweging groeit naar verwachting met 3400 tot 39.900 in totaal.