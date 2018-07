Handelsoorlog VS en China gaat nieuwe fase in

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is een nieuwe fase ingegaan. Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen ter waarde van in totaal 34 miljard dollar zijn vrijdag officieel in werking getreden, waarmee maandenlange dreigementen van president Donald Trump omgezet zijn in daden. China heeft als reactie daarop extra heffingen op Amerikaanse producten met dezelfde waarde ingevoerd.

Aan de Amerikaanse grens geldt vanaf nu een extra importtarief van 25 procent op Chinese producten, variërend van halfgeleiders tot ploegmachines en vliegtuigonderdelen. Het is de eerste keer dat handelsbarrières in de VS direct tegen de Volksrepubliek zijn gericht.

Chinese tegenmaatregelen gelden voor 545 Amerikaanse productsoorten, meldt de Engelstalige staatskrant China Daily. Het gaat onder meer om sojabonen, varkensvlees, visvoer en auto’s. Het Chinese ministerie van Handel liet weten dat de acties van Trump ook schadelijk zullen zijn voor bedrijven en consumenten in de VS.

Het Witte Huis houdt in het geopolitieke conflict nog meer heffingen achter de hand. De Amerikanen kondigden eerder al aan de maatregelen uit te breiden naar nog eens 16 miljard aan Chinese producten. Trump heeft zelfs gedreigd dat bedrag op de voeren tot 550 miljard dollar, wat hoger is dan de totale waarde van alle producten die de VS vorig jaar uit China hebben geïmporteerd.