Justitie mag rapport sjoemeldiesels gebruiken

Justitie in Duitsland mag een in beslag genomen rapport over het dieselschandaal bij Volkswagen gebruiken voor de vervolging van de autobouwer. Dat heeft een hoge Duitse rechtbank geoordeeld, nadat het autoconcern protest had aangetekend.

Duitse autoriteiten legden bij een inval op het Audi-kantoor in München vorig jaar de hand op een rapport van een Amerikaans advocatenkantoor over de oorzaken van het sjoemelschandaal. Volgens Volkswagen was dat tegen de wet, omdat het document zou vallen onder de beschermde relatie tussen advocaat en cliënt. Het grondwettelijke hof van Karlsruhe oordeelt echter dat die vertrouwelijke status niet geldt voor het rapport, omdat het om een intern onderzoek gaat.

Het document gaat over het onafhankelijk onderzoek van advocatenkantoor Jones Day, waartoe Volkswagen kort na het uitbreken van het schandaal in 2015 opdracht had gegeven. De bevindingen vormden de basis voor een grote schikking tussen Volkswagen en het Amerikaanse ministerie van Justitie vorig jaar.