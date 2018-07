Aantal campers en caravans boven de 550.000

Het aantal caravans en campers is verder gestegen en komt voor aanvang van de zomervakanties voor het eerst uit boven de 550.000. Volgens brancheorganisaties Bovag en Kampeer en Caravan Industrie (KCI) stonden op 1 juli 437.442 caravans en 115.359 kampeerauto’s in Nederland geregistreerd.

,,En dan tellen we nog enkel de gekentekende caravans en campers”, zegt Hans Louwers van KCI. ,,Als we daar ook nog de lichte caravans zonder eigen kenteken, de vouwwagens en ook alle tenten bij tellen, dan komen we naar schatting uit op een aantal van ruim anderhalf miljoen kampeermiddelen.”

In de eerste zes maanden van 2018 werden een stuk meer campers verkocht. De verkoop daarvan steeg met 16,1 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 2017, tot 1461 exemplaren. Met 4426 verkochte caravans werden er tachtig minder verkocht dan een jaar eerder.