KLM stopt dit najaar met vliegen op Teheran

KLM Royal Dutch Airlines stopt vanaf 24 september met rechtstreekse vluchten op Teheran, de hoofdstad van Iran. De vliegmaatschappij doet dat om commerciële redenen.

In een verklaring op de website stelt KLM dat het besluit is ingegeven door negatieve resultaten en de financiële vooruitzichten. De laatste vlucht vertrek op 22 september vanaf Amsterdam en landt een dag later weer op Schiphol.

Voor passagiers die al een ticket hadden voor op of na 24 september wordt een alternatieve vlucht of financiële compensatie geregeld.