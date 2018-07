Handelsoorlog en eerste cijfers op beurzen

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China houdt de gemoederen op de beurs ook deze week weer bezig. Vrijdag ging een nieuwe reeks heffingen van de VS in op Chinese goederen met een totale waarde van 34 miljard dollar. China sloeg daarop meteen terug.

Ook hangt een mogelijke heffing op Europese auto’s en auto-onderdelen door de VS nog altijd boven de markt. Vooral de Duitse automakers vrezen zo’n stap, waardoor hun auto’s op de Amerikaanse markt veel duurder worden. De EU heeft al gedreigd tegenheffingen in te voeren met een waarde van honderden miljarden euro’s, waarmee ook Europa en de VS het stadium van een beperkt handelsconflict achter zich zouden laten.

Het halfjaarcijferseizoen gaat deze week ook voorzichtig van start. Nederlandse bedrijven geven nog geen kijkje in de boeken, maar enkele Amerikaanse bedrijven doen dat wel. Frisdrank- en snackproducent PepsiCo komt dinsdag met cijfers. Vrijdag is het bankendag op Wall Street. Dan komen Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo met hun resultaten.

Ook op macro-economisch gebied gebeurt er het nodige. Er staan inflatiecijfers, cijfers over de industriƫle productie in de eurozone en Amerikaanse producentenprijzen op de rol.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend met lichte winsten. De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,2 procent hoger op 553,62 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 760,65 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt sloten tot 0,3 procent hoger. In New York won de Dow-Jonesindex 0,4 procent tot 24.456,48 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 2759,82 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 1,3 procent vooruit tot 7688,39 punten.