Air France-KLM grote winnaar op Beursplein 5

Air France-KLM was maandag erg in trek op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op vervoerscijfers van het luchtvaartconcern. Ook de andere beursgraadmeters in Europa wonnen terrein. De stemming werd onder meer gesteund door een sterker dan verwachte toename van de Duitse export.

De AEX-index aan het Damrak sloot vrijwel volledig groen gekleurd, met een plus van 0,7 procent op 557,71 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 769,88 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen 0,4 procent. Londen won bijna 1 procent. Beleggers verwerkten daar tevens het opstappen van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en zijn collega van Brexitzaken David Davis.

Air France-KLM was met afstand de grootste stijger bij de middelgrote fondsen, met een winst van meer dan 6 procent dankzij sterke vervoerscijfers in juni. Met name de groei bij Air France was een positieve verrassing. Daarnaast wordt topvrouw van de Parijse metro, Catherine Guillouard, volgens Franse media gezien als mogelijke nieuwe bestuursvoorzitter van de luchtvaartcombinatie.

De hoofdindex werd aangevoerd door verlichtingsbedrijf Signify, dat 2,8 procent won. Biotechnoloog Galapagos en AkzoNobel gingen een fractie omlaag en waren daarmee de enige verliezers in de lijst. Philips kreeg er verder 0,7 procent bij. Topman Frans van Houten liet weten dat het zorgtechnologiebedrijf mogelijk zijn productie uit het Verenigd Koninkrijk verplaatst als het tot een zogeheten harde brexit komt.

Buiten Nederland was er onder meer aandacht voor Renault dat in Parijs 0,5 procent verloor. De Japanse autofabrikant Nissan Motor, een strategische partner van de Franse autobouwer, bevestigde te hebben gesjoemeld met de uitstootgegevens van zijn auto’s.

In Frankfurt won de Duitse rederij Hapag-Lloyd ruim 4 procent na geruchten dat het bedrijf benaderd zou zijn door het Franse CMA CGM voor een fusie. Hapag ontkende die berichten evenwel.

De euro noteerde aan het eind van de handelsdag 1,1745 dollar, tegen een waarde van 1,1742 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 73,52 dollar. De prijs van Brentolie klom 1,2 procent tot 78,00 dollar per vat.