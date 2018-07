Fors meer passagiers voor KLM

KLM heeft in de eerste zes maanden van het jaar fors meer passagiers is zijn vliegtuigen verwelkomd in vergelijking met dezelfde periode jaar eerder. Tot en met juni stapten 16,6 miljoen passagiers aan boord bij KLM. Dit betekende een toename van de passagiersstroom met 1 miljoen reizigers.

In juni stapten ruim 2,9 miljoen reizigers aan boord bij KLM. Dat betekende een stijging met 2,7 procent. De totale omzet per gevlogen kilometer viel 3,6 procent hoger uit. De bezettingsgraad kwam uit op 90,5 procent. Vliegtuigen van KLM zaten volgens de maatschappij zelf nog nooit zo vol.

Volgens topman Pieter Elbers van KLM tonen de groeicijfers aan dat het harde werken zijn vruchten heeft afgeworpen. De topman zei eerder dat de luchtvaartonderneming in zijn groei wordt geremd door slotbeperkingen op Schiphol. Daardoor was er geen uitbreiding van de capaciteit mogelijk voor Europese bestemmingen.

Bij zustermaatschappij Air France was in juni sprake van een groei van 3 procent tot 4,7 miljoen reizigers. Het Franse onderdeel had afgelopen maand minder last van stakingen. Vakbonden schortten acties om betere arbeidsvoorwaarden op tot er meer bekend is over de nieuwe bestuursvoorzitter bij moederbedrijf Air France-KLM.

De eerdere acties zijn bij Air France wel te merken in de vervoersstatistieken over de eerste jaarhelft. Daarin vervoerde de Franse maatschappij ruim 24,5 miljoen reizigers, hetgeen een daling op jaarbasis betekende van 0,7 procent. Bij Transavia was in de maanden januari tot en met juni sprake van een groei met 7,4 procent tot 7,3 miljoen passagiers.

Bij heel Air France-KLM checkten in de eerste zes maanden van het jaar bijna 48,5 miljoen mensen in, wat neerkomt op een toename van 2,8 procent. Daarnaast was er in de meetperiode sprake van een lichte afname van de vrachtactiviteiten, al zaten vliegtuigen in doorsnee wel iets voller.