‘Geen doemscenario bij Brussels Airlines’

Het personeel van Brussels Airlines hoeft niet onzeker te zijn over de toekomst. Met die boodschap kwam de top van de luchtvaartmaatschappij maandag naar aanleiding van geruchten dat er in België veel banen op het spel zouden staan door de integratie van Brussels Airlines binnen het Duitse Eurowings. Vakbonden reageerden opgelucht.

Moederbedrijf Lufthansa heeft besloten dat de twee dochtermaatschappijen hun krachten moeten bundelen. Hun korteafstandsvluchten zullen voortaan vanuit Duitsland worden aangestuurd en Brussels Airlines krijgt de verantwoordelijkheid voor de langeafstandsvluchten.

Wat dit alles voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid betekent is nog niet bekend. Als er gereorganiseerd wordt zal dat in ieder geval niet volledig op Belgische of Duitse schouders terechtkomen.

,,Een doemscenario zal er niet komen”, constateerde een vakbondsman van ACLVB. ,,Maar we vragen wel duidelijkheid, en dat de directie transparant zou communiceren, met veel respect voor de mensen.” Piloten, cabinepersoneel en technici hoeven zich sowieso niet veel zorgen te maken. Alleen wat betreft administratieve functies staat er waarschijnlijk nog een en ander te gebeuren.