Groen licht voor Nederlandse ‘groeifaciliteit’

Een Nederlandse regeling om ondernemers te helpen met het aantrekken van risicodragend vermogen is goedgekeurd door Brussel. Volgens de Europese Commissie is er geen sprake van verboden staatssteun bij de ’groeifaciliteit’ zoals het steunprogramma van het ministerie van Economische Zaken heet.

‘Groeifaciliteit’ is voor middengrote en kleine bedrijven die snel risicodragend vermogen nodig hebben voor bijvoorbeeld een overname of buy out, uitbreiding in het buitenland of een reorganisatie. Die financiering is vaak lastig te realiseren. Daarom trekt het ministerie geldverstrekkers zoals een bank of participatiemaatschappij over de streep door 50 procent garantie te geven op de nieuwe lening. Bij verlies vergoedt de staat de helft. Daardoor wordt het risico voor de kredietverlener minder en stapt hij sneller in.

Brussel stelt vast dat de regeling zichzelf financiert omdat de staat ‘passende vergoedingen’ van de deelnemers ontvangt.