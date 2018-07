Handelsoorlog drukt autoverkopen China

Chinezen zijn door de aanhoudende handelsspanningen met de Verenigde Staten minder te porren voor de aanschaf van nieuwe auto’s. Vooral de onzekerheid over prijsontwikkelingen zorgde afgelopen maand voor mindere verkopen. In de eerste jaarhelft was nog wel sprake van groei.

Volgens de Chinese brancheorganisatie werden in juni 1,7 miljoen nieuwe auto’s verkocht. Dat betekende een daling met bijna 4 procent in vergelijking met een jaar eerder, de grootste daling in anderhalf jaar tijd. Vooral de aanschaf van Amerikaanse modellen stond onder druk. Amerikaanse auto’s zijn goed voor 12 procent van het totaal.

Niet alleen Amerikaanse merken staan onder druk. Europese fabrikanten als Daimler en BMW bouwen hun auto’s voor de Chinese markt deels in de VS en kampen ook met het gedoe rond importheffingen.