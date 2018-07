Nikkei begint week met stevige winst

De Japanse aandelenbeurs is maandag met een stevige winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers schoven de zorgen over het internationale handelsconflict aan de kant en trokken zich op aan het sterke Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen omhoog.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 1,2 procent hoger op 22.052,18 punten. De stijging werd aangevoerd door de banken en technologiebedrijven. TDK klom 4,2 procent en Advantest steeg 2,5 procent. Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho Financial Group dikten tot 1,6 procent aan.

Mazda won 0,2 procent. De automaker staakte de productie in een fabriek in het westen van Japan dat werd getroffen door de hevige regenval en overstromingen in het afgelopen weekeinde, waarbij meer dan honderd mensen zijn omgekomen.

Het Japanse farmaceutische concern Eisai zette de opmars voort en steeg ruim 16 procent tot het hoogste niveau ooit na diverse adviesverhogingen van analisten. Het bedrijf maakte vrijdag al een koerssprong van bijna 20 procent na positieve testresultaten van een medicijn tegen Alzheimer.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,7 procent in de plus. De Chinese smartphonemaker Xiaomi maakte zijn beursdebuut in Hongkong en zakte daarbij ruim 1 procent. De beurs in Shanghai steeg 1,8 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent. De Kospi in Seoul won 0,6 procent.