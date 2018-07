Personeel AkzoNobel Sassenheim staakt dinsdag

Werknemers van de AkzoNobel-vestiging in Sassenheim staken dinsdag. Dat heeft vakbond FNV aangekondigd. Het gaat om een 24-uursstaking waarbij het werk van dinsdagochtend 05.00 uur tot woensdagochtend 05.00 uur wordt neergelegd.

De bonden, die daarbij gezamenlijk optrekken, zien zich genoodzaakt tot deze stap, omdat Akzo vrijdag een ultimatum liet verstrijken. De bonden hadden het bedrijf tot die dag de tijd gegeven om tegemoet te komen aan hun eisen voor een betere cao en een bijstorting in het pensioenfonds.

De nieuwe cao moet gelden voor 4000 werknemers van AkzoNobel in Nederland. Het bedrijf heeft vestigingen in Delfzijl, Wapenveld, Hengelo, Arnhem, Sassenheim en Rotterdam. Het bedrijf heeft het hoofdkantoor in Amsterdam.