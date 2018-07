Provincies zetten in op slim laden

De provincies Gelderland en Overijssel gaan een proef houden met het slim opladen van elektrische auto’s. Daartoe gaan ze 2250 extra laadpalen plaatsen in de openbare ruimte waar 4500 auto’s tegelijkertijd kunnen laden.

De provincies geven aan de stap te hebben gezet om gemeenten te ,,ontzorgen”. Voor het project wordt samengewerkt met netbeheerders Enexis en Alliander. Laadpalenmaker Ecotap en laadpalendienstverlener Allego zijn ook bij het project betrokken.

Door slim laden kunnen de kosten per kilowattuur laag blijven omdat alleen geladen wordt als er aanbod is van zonne- en windenergie. Daarmee willen ze zich voorbereiden op het laden van miljoenen elektrische auto’s zonder dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt. Bovendien is elektrisch rijden op deze manier milieuvriendelijker.