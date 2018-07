‘Samsung onttroont Apple met werktelefoons’

Samsung heeft het grootste deel van de Nederlandse markt voor zakelijke smartphones in handen. Voorheen waren iPhones van Apple de favoriete werktelefoon onder Nederlandse bedrijven, maar dat merk moet zijn Zuid-Koreaanse concurrent nu voor het eerst boven zich dulden.

Volgens data- en marketingbedrijf Computer Profile is Samsung goed voor een kleine 49 procent van alle smartphones voor zakelijk gebruik die momenteel in omloop zijn. Apple volgt op de tweede plaats met een marktaandeel van iets minder dan 45 procent. Vorig jaar hadden Samsung en Apple respectievelijk 36 en 42 procent van de markt in handen.

De twee marktleiders hebben overige smartphonemerken het afgelopen jaar verder teruggedrongen op de zakelijke markt. Zo hadden Microsoft, Nokia, Huawei, HTC, Motorola en Blackberry een jaar geleden een marktaandeel van ruim 19 procent, terwijl dat aandeel nu kleiner is dan 7 procent.