Tencent wil met streamingdienst naar beurs VS

De Chinese internetgigant Tencent wil met zijn streamingdienst voor muziek naar de beurs in de Verenigde Staten. De aankondiging volgt op de recente succesvolle beursgang in New York van de Zweedse streamingdienst Spotify.

Tencent Music is het grootste streamingplatform voor muziek in China en geruchten over een beursgang gingen al langer. Het bedrijf wil volgens ingewijden 4 miljard dollar ophalen met de stap. De waarde van het volledige bedrijf zou daarbij op 25 miljard dollar worden geschat.

De voorkeur voor een Amerikaanse beurs is opvallend voor de dochteronderneming van Tencent. Het moederbedrijf zelf, een van de grootste technologiebedrijven van China, heeft een notering aan beurs van Hongkong.