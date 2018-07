Wall Street opent in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger geopend. Net als in Europa zijn Amerikaanse beleggers goedgemutst. Daarmee krijgen de koerswinsten op Wall Street van voor het weekend een vervolg. Toen drukte een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport de wereldwijde handelszorgen wat naar de achtergrond.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,8 procent omhoog tot 24.644 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 2775 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 0,7 procent vooruit tot 7739 punten.

Tesla lijkt de handelszorgen wel te voelen en zakte bij opening van de beurs 2 procent in de min. De maker van elektrische auto’s kondigde maandag aan Chinese importheffingen door te berekenen in zijn prijzen, waardoor zijn Model X en Model S duizenden euro’s duurder worden in de Volksrepubliek.

Ook Alibaba was in het nieuws. De Chinese internetgigant gaat een samenwerking aan met het Britse telecombedrijf BT op het vlak van cloudsoftware. Het aandeel noteerde kort na de openingsbel 1 procent hoger.

Een andere blikvanger was Groupon dat bijna 10 procent won. De aanbiedingensite is naar verluidt op zoek naar een koper. Mogelijke bieders zouden technologieconcerns als Alphabet, Facebook, Apple en Amazon zijn.