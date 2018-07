Bombardier-vliegtuigen worden Airbus A220

De Bombardier C Series-vliegtuigen gaan voortaan door het leven als Airbus A220. De Europese vliegtuigbouwer maakte de naamswijziging bekend nu de overname van de Bombardier-tak die de vliegtuigen maakt is afgerond. Airbus wil nog dit jaar minimaal honderd van die vliegtuigen verkopen.

Airbus nam vorig jaar de tak die de C Series maakt over van Bombardier. De passagiersvliegtuigen voor honderd tot 150 passagiers was voor de Canadese vliegtuigbouwer een last geworden door de hoge ontwikkelkosten. Airbus denkt de CS100 en de iets grotere CS300, die nu A220-100 en A220-300 heten, dankzij zijn uitgebreidere verkoopnetwerk makkelijker aan de man te kunnen brengen.

De Europese vliegtuigbouwer wil de helft van de markt voor deze categorie vliegtuigen in handen krijgen de komende twintig jaar. Die markt schat Airbus in op ongeveer drieduizend vliegtuigen.