Oud-baas reclamereus WPP koopt MediaMonks

Oud-topman Martin Sorrell van de Britse reclamereus WPP koopt de Nederlandse producent van digitale reclamecampagnes MediaMonks. De gevallen reclamekoning probeert met zijn investeringsvehikel S4 weer een reclame-imperium op te bouwen. Dit is zijn eerste slag.

Sorrell stond meer dan dertig jaar aan het hoofd van WPP. Onder Sorrells leiding groeide WPP uit tot een enorm bedrijf met honderden reclamebureaus. Maar hij moest eerder dit jaar het veld ruimen na aantijgingen van misbruik en wangedrag. Het gerucht ging onder meer dat hij met geld van WPP een prostituee betaald zou hebben.

Saillant detail is dat zijn vroegere bedrijf WPP ook interesse zou hebben gehad in een overname van MediaMonks. Het bod van Sorrell zou echter beter zijn geweest. Hoeveel hij voor MediaMonks heeft betaald is niet bekendgemaakt. Naar verluidt gaat het om zo’n 300 miljoen euro.

MediaMonks is goed voor een jaaromzet van ongeveer 110 miljoen euro. Het in 2001 opgerichte bedrijf met hoofdkantoor in Hilversum is actief in tien landen en heeft meer dan 750 mensen in dienst. Tot de klanten behoren bekende bedrijven als Adidas, Amazon, GE, Google, Hyundai en Netflix.