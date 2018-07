Personeel PostNL Den Bosch legt werk neer

Postbezorgers en sorteerders van PostNL houden dinsdag bij het sorteercentrum in Den Bosch een werkonderbreking. Zij legden hun werk om 07.30 uur neer en gaan om 09.00 weer aan de slag, meldt vakbond FNV.

De acties gaan over de invoering van de zogeheten combibundel, waarmee de bezorgers een deel van de taken van de postvoorbereiders overnemen. FNV had PostNL een ultimatum gegeven dat maandag afliep. Het postbedrijf besloot dat te negeren waarna de vakbond al aankondigde met acties te komen.