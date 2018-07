Raad Den Haag voor verkoop aandelen Eneco

Den Haag voegt zich alsnog bij de gemeenten die hun aandelen van Eneco verkopen. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad heeft zich na urenlang debatteren maandagnacht uitgesproken voor verkoop, nadat de raad vorig jaar oktober nog tegen de verkoop van de aandelen was.

Na de verkiezingen in maart bestaat de nieuwe coalitie in Den Haag uit Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Het college had besloten om alsnog het belang van 16,55 procent van de hand te doen. De coalitiepartijen in de raad steunen dat plan. De oppositie voelde zich gepasseerd en had een debat aangevraagd. Ze uitte flinke kritiek op het collegebesluit, maar een motie van treurnis en een motie van afkeuring haalden het niet.

Rotterdam is met 32 procent de grootste aandeelhouder van Eneco, gevolgd door Den Haag. De Rotterdamse gemeenteraad en andere gemeenten stemden eerder al in met het afbouwen van hun belang.