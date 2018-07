Ryanair moet zich aan Nederlands recht houden

Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair moet zich aan het Nederlands recht houden bij personeel dat in Nederland gestationeerd is. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald in het hoger beroep van een medewerkster van de Ierse luchtvaartmaatschappij in Eindhoven die werd ontslagen omdat zij een eenzijdig opgelegde overplaatsing naar Dublin geweigerd had.

Ryanair beroept zich op het Ierse recht omdat haar vliegtuigen in Ierland geregistreerd staan en het merendeel van de werkzaamheden aan boord van de vliegtuigen plaatsvinden. De rechters in Den Bosch vinden het echter belangrijker dat personeel van Ryanair in Eindhoven daar de diensten begint en eindigt, daar gebriefd wordt en dat het bedrijf in de Brabantse stad een zogenoemde ,,operational base” heeft.

De oud-medewerkster moet behalve een wettelijke transitievergoeding ook een schadevergoeding van 25.000 euro krijgen.