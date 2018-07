AEX lager door handelszorgen

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in de min. De beurshandel werd opnieuw gedomineerd door het handelsconflict dat met de extra importheffingen van de Verenigde Staten op Chinese goederen verder dreigt te escaleren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt 0,7 procent lager op 556,59 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 769,13 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,8 procent in.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van ruim 2 procent. Digitaal beveiliger Gemalto, die wordt overgenomen door Thales, en KPN behoorden tot de schaarse stijgers met winsten van 0,2 procent.