Olieprijzen gaan hard omlaag

De olieprijzen zijn woensdag hard omlaaggegaan na nieuws dat de Libische staatsoliemaatschappij vier exportterminals wil heropenen. Dat zou immers betekenen dat het wereldwijde olieaanbod verder oploopt. Ook zorgen over het escalerende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China drukten de prijs.

Een vat Amerikaanse olie was omstreeks 21.00 uur (Nederlandse tijd) 4,3 procent goedkoper op 70,92 dollar. De prijs van Brentolie zakte 6 procent tot 74,13 dollar per vat. Het ging om de grootste prijsdalingen in jaren. Het nieuws uit Libiƫ en het handelsconflict overschaduwden nieuwe cijfers waaruit blijkt dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week juist flink zijn afgenomen.

De oliemarkt maakt een onrustige periode door. Door de nieuwe sancties tegen Iran gingen de prijzen onlangs nog stevig omhoog. Onlangs besloten oliekartel OPEC en Rusland daarom dat hun olieproductie wel weer wat opgevoerd kon worden. De oliegrootmachten hielden de productie sinds begin 2017 juist beperkt om zo overschotten weg te werken en de prijzen op te krikken.