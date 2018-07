Wall Street in teken handelsvete en olieprijs

De Amerikaanse aandelenbeurzen deden woensdag net als de graadmeters in Europa en Azië een stap terug. Beleggers maakten zich wereldwijd zorgen over het oplaaiende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Ook de olieprijzen gingen sterk omlaag.

De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent lager op 24.700,45 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 2774,02 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 7716,61 punten.

Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de oplopende handelsvete tussen Washington en Peking kwamen onder druk te staan. Vliegtuigbouwer Boeing, autobedrijven als General Motors (GM) en Ford, en machinefabrikant Caterpillar noteerden minnen tot meer dan 3 procent.

De Amerikaanse regering heeft een lijst gepubliceerd met Chinese producten waarvoor zij de invoerheffingen met 10 procent wil verhogen. In totaal gaat het om 200 miljard dollar aan goederen. Chipfondsen als Intel, AMD, Micron Technology moesten daarop tot bijna 3 procent prijsgeven. De in New York genoteerde Chinese bedrijven JD.com en Alibaba leverden ook tot een kleine 3 procent in.

21st Century Fox (min 3,9 procent) was ook het in het nieuws. Het concern van mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zijn bod op de Britse branchegenoot Sky verhoogd. De Britten worden daarbij gewaardeerd op 24,5 miljard pond. Fox, dat al 39 procent van Sky in handen heeft, is in een overnameslag verwikkeld met kabelreus Comcast (plus 1,3 procent). De Amerikanen boden eerder 22 miljard pond voor Sky.

Een opmerkelijke verliezer was verder Papa John’s Pizza. De restaurantketen leverde zo’n 5 procent aan beurswaarde in na berichten over racistische uitlatingen van de oprichter van het bedrijf.

De olieprijzen lieten woensdag de sterkste daling zien in jaren na nieuws dat de Libische staatsoliemaatschappij vier exportterminals wil heropenen. Een vat Amerikaanse olie werd 4,8 procent goedkoper op 70,53 dollar. De prijs van Brentolie zakte 6,1 procent tot 74,04 dollar per vat. Oliereuzen Chevron en ExxonMobil leverden daarop respectievelijk 3,2 en 1,3 procent aan beurswaarde in.

De euro was 1,1673 dollar waard, tegen 1,1719 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.