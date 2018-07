Wall Street lager door oplaaiende handelsvete

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de handel begonnen. Het oplaaiende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor hernieuwde onrust bij beleggers op Wall Street.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,6 procent lager op 24.778 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 2780 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 7719 punten.

De Amerikaanse regering heeft een lijst gepubliceerd met Chinese producten waarvoor zij de invoerheffingen met 10 procent wil verhogen. In totaal gaat het om 200 miljard dollar aan goederen. Op de beurzen in Aziƫ en Europa leidde de escalatie van de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten al tot flinke koersdalingen.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de oplopende handelsvete tussen Washington en Peking kwamen onder druk te staan, zoals vliegtuigbouwer Boeing, machinefabrikant Caterpillar en autobedrijven als General Motors (GM) en Ford, met minnen tot bijna 2 procent. Ook de chipfondsen moesten terrein prijsgeven. Intel, AMD, Micron Technology gingen tot ruim 2 procent omlaag. De in New York genoteerde Chinese bedrijven Alibaba en JD.com leverden ook tot zo’n 2 procent in.

De aandacht ging ook uit naar Google-moeder Alphabet (min 0,2 procent) die een Europese miljardenboete zou krijgen. Het Amerikaanse techbedrijf zou zijn dominante marktpositie met zijn mobiele besturingssysteem Android misbruiken. De Europese Commissie spreekt zich volgens zakenkrant The Wall Street Journal volgende week uit over de hoogte van de geldstraf.