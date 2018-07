Het volume van de goederenexport was in mei 5 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

De groei op jaarbasis is kleiner dan in april. In mei groeide vooral de export van chemische producten en transportmiddelen. Het volume van de import was in mei 1,8 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de zogenoemde exportradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in juli gunstiger dan in mei.