Fed-preses tevreden over rentestappen VS

De Amerikaanse economie staat er goed voor. Dat zei Jerome Powell, de voorzitter van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, tijdens een radio-interview in de VS. De Fed-preses is vooral tevreden over de effecten van het geleidelijk laten oplopen van de rente.

,,Laat je de rentes te lang laag, dan kan de inflatie te snel oplopen. Ook liggen dan bubbels op de loer, bijvoorbeeld op de huizenmarkt”, aldus Powell. ,,Te snelle rentestappen kunnen daartegenover voor een recessie zorgen.” De afgelopen jaren heeft de Fed meerdere rentestappen gezet.

Verder prees Powell ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid, die zich volgens hem bijna op het maximale niveau bevindt. Ook zijn de huidige ,,stabiele prijzen” bijna op het beoogde peil van de Federal Reserve.