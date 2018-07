Ook Comcast verhoogt bod op Sky

Het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast heeft het bod op het Britse mediaconcern Sky opgevoerd. Daarmee overtreft het de laatste bieding van concurrent 21st Century Fox, zo bleek donderdag.

Comcast biedt nu in totaal zo’n 26 miljard pond (29,4 miljard euro) voor Sky. Dat komt neer op 14,75 pond per aandeel. 21st Century Fox, het concern van mediamagnaat Rupert Murdoch, is bereid 14 pond per aandeel te betalen voor de aandelen Sky die het nog niet bezit. Daarmee wordt het Britse mediabedrijf gewaardeerd op 24,5 miljard pond. Fox heeft al 39 procent van Sky in handen.

De strijd om Sky is onderdeel van een grotere overnametwist rond het leeuwendeel van de Fox-onderdelen tussen Comcast en entertainmentconcern Walt Disney. Die mikken beiden op schaalvergroting in de concurrentieslag met bedrijven als Amazon en Netflix.